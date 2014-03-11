У ПР наголошують, що рішення про референдум та декларація незалежності Криму є нелегітимними

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Це незаконний, нелегітимний референдум. Верховна Рада Криму не мала повноважень ухвалювати такі рішення”, - сказав Мірошниченко і наголосив, що йдеться про територіальну цілісність України, що не є повноваженнями ВР Криму.

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Депутат зазначив, що можна говорити про “наповнення автономії Криму реальними інструментами, механізмами щодо кадрових призначень, розподілу бюджету”, але говорити про відокремлення Криму, яке ініціюється референдумом, - це “нелегітимно і навіть злочинно”.

На уточнення щодо ухвалення декларації про незалежність Криму Мірошниченко сказав: “Це не є легітимне рішення”.

Як повідомлялося, 6 березня Верховна Рада Криму прийняла рішення щодо входження автономії в Російську Федерацію і призначила на 16 березня референдум з цього питання.

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Сьогодні, 11 березня, кримський парламент ухвалив декларацію про незалежність АРК і Севастополя.

«У разі, якщо в результаті майбутнього 16 березня прямого волевиявлення народів Криму буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління", - йдеться у тексті декларації.

«Республіка Крим як незалежна і суверенна держава, в разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації", - зазначається в документі.