Білорусь заявила, що ніхто не буде проти виходу України з СНД

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Міхневич, коментуючи інформацію про можливий вихід із СНД України.

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«У разі рішення України вийти із СНД ніхто такий вибір не збирається оспорювати. Проте грюкнути дверима під гарячу руку дуже просто, тим більше, й формальний привід, ніби, є: «Не приїхали до Києва, так обійдемося без вас». Разом із тим, навіть поверхневий тверезий аналіз участі України в Співдружності показує очевидність цілого ряду плюсів: тут і питання торгівлі, питання економічних зв'язків, і численні формати співпраці у сфері транспорту, енергетики, зв'язку, боротьби зі злочинністю тощо. Не говорю вже про людські контакти», - підкреслив Міхневич.

При цьому він висловив упевненість, що в Києві прагматично прорахують свої кроки й зроблять той вибір, який оцінить і бізнес, і прості люди.

«Білорусь принципово не заперечувала проти пропозиції України провести позачергове засідання РМЗС СНД для обговорення ситуації в Криму. Ми запропонували обговорити звернення України на першому етапі на рівні постійних повноважних представників. Постпреди це питання розглянули й колективно виробили пропозицію про проведення зустрічі заступників міністрів закордонних справ держав Співдружності 14 березня цього року в Мінську. Необхідно бути реалістами, й, враховуючи глибину кризи, відверто сказати, що пропозиція України зібратися в Києві була не найвдалішою. Спочатку можна було припустити, що з цим навряд чи погодяться всі держави-учасниці», - зазначив Міхневич.

На його думку, вибір Мінська для проведення зустрічі є найбільш оптимальним.

«Мінськ є нейтральним майданчиком, що дозволяє провести обговорення в об'єктивному й неупередженому руслі. Тут розташована штаб-квартира Співдружності. Крім того, Білорусь є співголовуючою державою в СНД. Ми з жалем сприйняли рішення України про неприйнятність для неї рівня учасників зустрічі. Як і інші колеги по СНД, ми розглядали розмову на рівні заступників міністрів як один із можливих форматів для обговорення ситуації, що складалася», - сказав Міхневич.

Він також підкреслив, що Білорусь як і раніше виступає за організацію такої зустрічі в Мінську.

«Впевнені, що тут усі відчуватимуть себе комфортно. Підбиваючи підсумок сказаного, підкреслюю, що білоруська сторона знову підтверджує готовність взяти участь у зустрічі в рамках СНД, формат якої буде прийнятий усіма сторонами», - сказав Міхневич.

Як повідомляв УНІАН, про можливість виходу з СНД заявив 12 березня в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після того, як постійні представники країн СНД при статутних органах Співдружності відмовилися від проведення позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) СНД 12 березня в Києві. На цій зустрічі Україна пропонувала обговорити ситуацію в Криму.

13 березня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що Україна візьме участь у зустрічі на рівні заступників міністрів закордонних справ держав - учасниць СНД у Мінську 14 березня для обговорення ситуації в Україні.

За його словами, МЗС вважає, що обговорення цього питання в багатосторонньому форматі мало б проходити виключно в Україні й на більш високому політичному рівні. З цією метою було запропоновано проведення позачергового засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД, яке не було підтримано більшістю держав Співдружності.

“У випадку, якщо держави - учасниці СНД ухвалять рішення щодо проведення зустрічі 14 березня в Мінську, Україна буде представлена на ній на рівні постійного представника України при координаційних інститутах СНД у статусі спостерігача”, - сказав Перебийніс.

За його словами, за підсумками цієї зустрічі Україна залишає за собою право зробити відповідну заяву.