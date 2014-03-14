Прикордонники біля Чонгара затримали солдата з чеченської частини

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Ним виявився уродженець Чечено-Інгушської АРСР 1985 року народження, військовослужбовець військової частини 27777 Рамзан Сусаров. У багажнику автомобіля, яким пересувався військовослужбовець, виявили автомат АК і 180 набоїв до нього, пістолет Макарова, а також військову форму і бронежилет.

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Під час перевірочних заходів з’ясувалося, що він проходить службу у батальйоні, з місцем дислокації в населеному пункті Калинівка Чеченської Республіки. Також він повідомив, що цей батальйон передислокований в АРК та розміщений в м. Джанкой і що він є стрілком-помічником гранатометника.

Солдата передано компетентним правоохоронним органам.

Нагадаємо, особисто президент РФ Володимир Путін та інші високопосадовці Росії неодноразово заперечували наявність російських військ на території України. Зокрема, 5 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав «нісенітницею» і провокацією численні фото- і відеодокази присутності російських солдатів і військової техніки в Криму.

Путін же на день раніше висловив упевненість, що повністю екіпіровані люди в бронежилетах, з автоматичною зброєю, кулеметами та гранатометами, які пересуваються на БТРах і "Тиграх" з російськими номерами - це "сили самооборони Криму", стихійно сформовані з місцевих мешканців.