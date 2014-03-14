Півтисячі кримських татар мітингують проти референдуму в Сімферополі

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори України і кримськотатарського народу, плакати з закликами проти проведення референдуму, скандують «Крим - Україна», «Ми за мир», «Ні війні», «Слава Україні», а також співають Гімн України.

В цей же час подібні акції, як випливає з он-лайн трансляції кримськотатарського каналу АТR, проходять і в інших регіонах півострова, зокрема, в Білогірську, Бахчисараї і т.д. Вздовж доріг стоять сотні людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Меджліс кримськотатарського народу заявив про неприпустимість порушення трудових прав мешканців Криму з використанням погроз звільнення або інших способів впливу на явку виборців на референдум 16 березня.

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Меджліс заявив, що отримує численні звернення жителів Криму, які скаржаться на тиск. «Будь-які спроби прямого або непрямого впливу на громадян у питанні їх участі в референдумі неприпустимі», - підкреслюється в заяві.

Верховна рада Криму 6 березня прийняла рішення приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України вважає «опитування» неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум визнає тільки офіційна Москва.