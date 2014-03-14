В Кремлі не збираються погрожувати санкціями Брюсселю

"Ми зі свого боку ніякими санкціями у відповідь погрожувати не будемо. Це було б безглуздо. Розмова про санкції непристойна з погляду промислової кооперації", - сказав він.

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За словами Рогозіна, у російському уряді, навпаки, вважають, що рішення більшої частини питань у відносинах між Росією і Заходом "лежить у площині збільшення капіталізацій наших відносин, а це, перш за все, промислова кооперація, і в цьому зацікавлені кровно провідні підприємства промисловості європейських країн і американські виробники", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Рогозін зазначив, що руйнування або припинення цих відносин чревате наслідками, перш за все для тих, "хто, кажучи про політику, займається політиканством". На його думку, необхідно в першу чергу працювати над розвитком країни, а країна розвиватиметься тільки тоді, коли є промисловість, забезпечуються необхідні умови для бізнесу, для виробництва.

"В умовах світової економічної кризи гра псевдомускулатурою у вигляді санкцій дуже небезпечна, і навіть злочинна. Тому ніяких розмов про заходи у відповідь ми не ведемо. Це не наше завдання. Наше завдання - просто попередити, що в цьому світі все дуже взаємопов'язано: запустиш бумеранг, він зазвичай прилітає назад", - підкреслив Рогозін.

Як повідомляв УНІАН, експерти і дипломати ЄС склали попередній список зі 120-130 російських високопосадовців, яких можуть торкнутися санкції у зв'язку із ситуацією в Україні, передає РІА «Новости».

Як очікується, керівництво ЄС детально обговорить наданий список у понеділок, 17 березня, у ході зустрічі керівників МЗС країн Євросоюзу. Як зазначає агентство Reuters з посиланням на джерело, до нього увійшли високопоставлені чиновники і керівники держкорпорацій.

Минулого тижня голова Європейської Ради Герман ван Ромпей за результатами позачергового саміту ЄС заявив, що ЄС може ввести стосовно РФ візові санкції і заморожування активів, якщо найближчими днями між Росією і Україною не почнеться результативний діалог.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції можуть бути упроваджені із 17 березня, коли в Брюсселі відбудеться зустріч керівників МЗС ЄС. Депутати Європарламенту 13 березня ухвалили резолюцію, що схвалює упровадження санкцій стосовно представників Росії у разі приєднання Криму.