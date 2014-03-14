Затриманий на Херсонщині росіянин є співробітником військової розвідки – СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Зокрема, як нагадали в прес-центрі, 14 березня близько 10-ї години в районі тимчасового пункту пропуску «Чонгар» було затримано громадянина РФ, що прямував у бік АР Крим.

Під час особистого огляду у затриманого виявлено автомат АКС-74 з 5 магазинами, спорядженими бойовими набоями. Він був одягнутий у чорну форму спецпризначенця без розпізнавальних знаків, зазначили в СБУ.

«При собі іноземець мав кілька посвідчень на різні прізвища. Службою безпеки України здобуто документ, який підтверджує, що затриманий є співробітником військової розвідки збройних сил Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що громадянин РФ виконував шпигунсько-диверсійні завдання на території Херсонської області, додали в СБУ.

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Управлінням СБ України у Херсонській області здійснюються невідкладні оперативно-слідчі дії зі встановлення спільників порушника.

Відповідні документи у цій справі направлено до Європейського суду з прав людини для долучення до доказової бази заяви № 20958/14, Україна проти Росії, від 13 березня 2014 року, поінформували в прес-центрі.

«СБУ приділятиме особливу увагу, щоб усі факти незаконної, небезпечної діяльності, яка грубо порушує Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, доводились до відома Європейського суду з прав людини та Ради безпеки ООН», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що російський військовослужбовець, затриманий поблизу Чонгара, проходить службу у Чеченському батальйоні «Восток». За словами затриманого, цей батальйон передислокований в АРК та розміщений в м. Джанкой, а він є стрілком-помічником гранатометника.