Три банкомати на країну: журналісти з'ясували на прикладі Абхазії, чого може досягнути Крим

Невизнана держава, військову допомогу котрій надала Росія, зараз є наочною ілюстрацією одного з можливих шляхів майбутнього розвитку Криму, повідомляється під час Телемарафону ТСН.

На всю Абхазію налічується з десяток світлофорів і всього 3 банкомати. Два із них розташовані у столиці Абхазіі, ще один – в Гаграх. Зняти в них можна не більше $100 в еквіваленті російських рублів. Між банкоматами, тобто, містами Гагра та Сухумі – трохи більше 80 км.

Трасу збудували на російські гроші і це – єдина пристойна дорога країни. Вона сполучає всі 7 абхазьких міст, 5 з яких – на узбережжі. Наразі єдиний спосіб дістатися з одного міста в інше – маршрутки, таксі або особистий транспорт. Абхазька залізниця майже паралізована. Від розкішних радянських будівель вокзалів залишилися самі руїни.

Читайте такожАнексія Криму обійдеться Росії в 20 мільярдів євро - ЗМІРейки та поїзди належать компанії "Російські залізничні дороги". Відповідну угоду підписали 5 років тому. РЖД зобов'язалася відремонтувати абхазький відтинок дороги. Але зараз через надзвичайні заходи олімпійської безпеки поїзди не ходять взагалі. З часом підуть одним маршрутом Сухумі-Москва.

Внутрішнє залізничне сполучення зупинилося в 2008 році. Поїзд Сухумі-Москва відходив з московського курського вокзалу тричі на тиждень – до початку Олімпійських ігор у Сочі. Тоді росіяни закрили Абхазії все – кордон із невизнаною республікою тільки пішохідний, навігація морем наразі відсутня, автобусами та маршрутками можна пересуватися тільки всередині країни.

Літовище в Сухумі - колись одне з найбільших в регіоні - перетворилося на пустку. Термінал виблискує тонованими вікнами і теж стоїть порожній. Режимний об'єкт перебуває без охорони.

У крамницях переважно російські товари. Місцевого виробництва майже немає.

"Яйця домашні. Але комбікорм для курок завозимо. Ми після війни сіяли, а зараз цим не займаємося. Солярка. Кукурудза стала задорога. Цитрусові в нас є, але ми їх не можемо реалізувати", - зізнається продавчиня крамниці, котра заробляє близько 350 рублів на день (близько 90 грн).

Місцева валюта – апсар – дорогий сувенір. Реально в обігу перебувають російські рублі. Однак ані в апсарах, ані в російських рублях кредити абхазцям не видають. Абхазці відпочивають патріотично – на місцевих курортах Гагра, Піцунда, Сухумі.

Читайте такожМожливість введення військ в Україну Путін назвав "дурницею і нісенітницею"Для поїздки закордон, окрім грошей, потрібні візи. Їх у російські паспорти абхазці ставлять у Москві – дипломатичних представництв, крім російського, в Сухумі немає. Один з найкращих абхазьких санаторіїв "Україна" перейменували в санаторій "Москва". Відпочивають у ньому здебільшого росіяни. На колишній дачі радянського генсека Микити Хрущова виросла база ФСБ.

Країна, яка простягнула так звану руку підтримки і допомогла виграти війну із Грузією, продовжує допомагати. Щоправда, тільки там і тоді, де вважає за потрібне. Окрім приватизації місцевої залізниці і будівництва автодороги, Росія вклала чималі гроші в реконструкцію Новоафонського монастиря. На цьому державні дотації для невизнаної республіки закінчилися.