Аваков заявив, що кордон з РФ практично перекритий

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що особливо посилена охорона кордону в Луганській та Харківській областях.

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"Прикордонники і сили Національної гвардії не допускають переходу через кордон людей із сумнівними намірами. Щодня через кордон не допускаються сотні таких особистостей", - сказав міністр, пише Українська правда.

Він також розповів, що правоохоронні органи і спецслужби України встановили групу професійних гастролерів, які організовують провокації по країні.

Зокрема, Аваков зазначив, що групу таких осіб виявили при переміщенні зі Сходу України до Одеської та Миколаївської області, і що ця група "із сусідньої країни".

Спецслужби працюють зараз над встановленням схеми фінансування і проводять слідчі дії.

Крім того, міністр висловив упевненість, що неділя пройде "без надзвичайних подій".