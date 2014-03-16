Аваков заявив, що кордон з РФ практично перекритий
Станом на неділю кордон України з Російською Федерацією практично перекритий.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабінету міністрів.
Він підкреслив, що особливо посилена охорона кордону в Луганській та Харківській областях.
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"Прикордонники і сили Національної гвардії не допускають переходу через кордон людей із сумнівними намірами. Щодня через кордон не допускаються сотні таких особистостей", - сказав міністр, пише Українська правда.
Він також розповів, що правоохоронні органи і спецслужби України встановили групу професійних гастролерів, які організовують провокації по країні.
Зокрема, Аваков зазначив, що групу таких осіб виявили при переміщенні зі Сходу України до Одеської та Миколаївської області, і що ця група "із сусідньої країни".
Спецслужби працюють зараз над встановленням схеми фінансування і проводять слідчі дії.
Крім того, міністр висловив упевненість, що неділя пройде "без надзвичайних подій".