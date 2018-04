Син Литвина відсвяткував випускний (фоторепортаж)

В ці вихідні свій випускний відсвяткував і син екс-спікера парламенту Володимира Литвина – Іван.

Родина екс-спікера в зборі

Випуск 48 гімназії святкували в Будинку вчителя. Литвин, хоч вже і не спікер, а марку тримав: на випуск сина прибув з десятихвилинним запізненням, хоча його нове місце роботи – Академія наук - розташована точно навпроти Будинку вчителя.

Дружина Литвина, сам випускник і його бабуся – теща екс-спікера прибули заздалегідь – щоб зайняти зручніші місця.

За словами Литвина, Іван вступатиме до Університету імені Шевченка, пише "Газета по-киевски".

"В який же вуз може вступати дитина глави наглядацької ради Університету імені Шевченка? Поки в нас йдуть дискусії, але думаю, що на міжнародне право", - розповів Литвин.

Всі фото з "Газети по-киевски" Ще Литвин-старший розповів, що щоденник Івана жодного разу не дивився - за навчальну частину відповідає дружина. І тільки дзвонив синові з питанням: "How are you?".

"А взагалі, я зрозумів, що як погано, що в нас всього двоє дітей", - засумував екс-спікер.

Як зізнався сам Іван, двійки він отримував лише в молодшій школі. Щодо свого прізвища, і чи доводилось батьку приходити до школи, він зазначив: "Намагався не виділятися і добре учитися. А так батько був увесь час на роботі, і не пам`ятаю, щоб він хоч раз приходив у школу".

ТаблоID