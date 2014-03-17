На Чернігівщині прикордонники з різних причин щодня не пропускають в Україну 5-10 росіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Птиця.

За його словами, минулої доби прикордонники не пропустили в Україну 7 громадян Росії, які не могли підтвердити мету своєї поїздки, або не мали відповідного фінансового забезпечення перебування у нашій державі.Читайте такожАваков заявив, що кордон з РФ практично перекритий

"Щоденно за такими підставами не пропускаємо 5-10 громадян Російської Федерації", - сказав він. Раніше аналіз таких ризиків майже не проводився.

Птиця уточнив, що охорона Державного кордону з РФ здійснюється у посиленому варіанті несення служби. Особлива увага приділяється екстремістськи налаштованим особам, які можуть бути залучені до дестабілізації ситуації в Україні.

Начальник прикордонного загону зауважив, що минулого тижня в'їзд до України упродовж трьох років було заборонено громадянину Росії, який їхав до Сімферополя із Санкт-Петербургу та віз із собою камуфляжні костюми, маски і гумовий кийок. Наступного дня його прикордонники молодого чоловіка виявили у потязі на Одесу.

Також Птиця поінформував журналістів, що на сьогодні Чернігівський прикордонний загін не володіє інформацією про зосередження на кордоні з РФ у межах області військ чи військової техніки.

Загалом, ситуацію на кордоні на даний момент він назвав стабільною і контрольованою.