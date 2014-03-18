Байден назвав дії Росії в Криму загарбанням

Виступаючи в столиці Польщі Варшаві, Байден заявив, що міжнародна ізоляція Москви розширюватиметься. Він також попередив, що США і ЄС готують додаткові санкції проти Росії.

Про це пише Радіо Свобода.

Байден також заявив, що Сполучені Штати виступають за колективну оборону всіх країн НАТО. Віце-президент США також підтвердив прихильність Вашингтона до створення системи протиракетної оборони в Польщі до 2018 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який виступав разом із Байденом, заявив, що міжнародне співтовариство не може погодитися на анексію Росією Криму.

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Сьогодні, 18 березня, президент Росії Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб’єкти – Крим і Севастополь. А в Кремлі була підписана угода про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.