У Польщі заговорили по початок нової холодної війни між Заходом та Росією

Про це повідомляє «Польське радіо».

Водночас Козєй підкреслює, що навряд чи це бути настільки масштабний економічний та дипломатичний конфлікт, як 70 років тому.

Голова Бюро національної безпеки вважає, що Польщі наразі не загрожує жодна пряма мілітарна агресія, однак її не можна виключати у довготерміновій перспективі. Актуальна ситуація підказує, що Північноатлантичний Альянс мусить зміцнити свої східні кордони.

Поки що головну роль в обороні Польщі грає 32 бригада тактичної авіації у Ласку, де розміщуються американські F-16.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.

17 березня Рада ЄС запровадила санкції щодо Росії - ухвалила список з восьми кримчан-громадян України та 13 громадян Росії, яким буде заборонено в'їзд до ЄС та заморожено їхні активи на території Євросоюзу.

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно ряду осіб, дії яких були спрямовані на посилення кризи в Україні та підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим, говориться в офіційному повідомленні Білого дому.

Зокрема, санкції вводяться стосовно російських чиновників: Владислава Суркова (помічник Президента РФ Володимира Путіна), Сергія Глазьєва (радник Президента РФ), Леоніда Слуцького (депутат Державної думи, голова Комітету у справах СНД, Євразійської інтеграції та відносин зі співвітчизниками), Андрія Клішаса (член Ради Федерацій, голова комітету з питань розвитку громадянського суспільства), Валентини Матвієнко (голова Ради федерацій), Дмитра Рогозіна (віце-прем'єр-міністр уряду РФ) і Олени Мізуліної (депутат Державної думи).

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Крім того, під дію санкцій потрапляють Сергій Аксьонов (самопроголошений прем'єр-міністр Криму) – за загрозу миру, стабільності, територіальній цілісності України, Володимир Константинов (спікер Кримського парламенту, який проголосив декларацію незалежності Криму 11 березня 2014 року), Віктор Медведчук (лідер руху «Український вибір» і спонсор екс-президента Віктор Януковича) і власне Віктор Янукович (екс-президент України, який втік з України до Росії та звернувся до Путіна з проханням ввести в Україну війська).

Канада і Японія також заявили про запровадження санкцій щодо Росії.