Литвин повернувся в синцях, зате провітрив мізки

Володимир Литвин не хоче говорити про свою можливу участь у президентських виборах і вважає, що завжди найвищі шанси в діючого президента.

"У діючого глави держави все таки найвищі шанси, навіть якщо соціологи кажуть про зниження його рейтингу. Будь-який президент має можливість робити кроки, що підвищують його популярність", - сказала він в інтерв`ю "Фокусові".

"Наприклад, під час політичної кризи Ющенко продемонстрував несподівані мужність і завзятість", - нагадав Литвин.

На зауваження, що його однопартієць Михайло Сирота говорив, що Партія регіонів може підтримати його кандидатуру на президентських виборах, Литвин відповів: "Я не чув. Мені таких пропозицій не надходило. Якщо надійдуть – розглянемо".

У той же час Литвин порадив Партії регіонів не бути занадто агресивними з приводу призначення Раїси Богатирьової до РНБО.

"Єдине, що б я порадив представникам ПР, – не так нервово реагувати на призначення Богатирьової і подати цей факт як глибоко продуманий крок самої Партії регіонів", - сказав Литвин.

Говорячи про можливу участь у коаліції, Литвин відзначив, що "якби було бажання зробити коаліцію стійкішою, з нами б проводили відповідні консультації".

"Нас ламати не треба, і Тимошенко, думаю, добре це розуміє. Ми будемо голосувати за ті рішення, які вважаємо потрібними для країни", - сказав Литвин.

На питання, чи не пошкодує прем`єр, що віддала половину місць в уряді НУНС і коли можлива перша криза в уряді Литвин відповів: "Я б не говорив про кризу усередині уряду – непорозуміння не будуть виходити на поверхню".

"Правильніше говорити про кризу у відносинах між президентом і урядом, а точніше – Тимошенко. Сьогодні для цього вже є мотиви, хоча роздратування поки стримується. Думаю, через два місяці воно повинно вилитися назовні – багато хто до цього моменту відчує себе обдуреним", - відзначив лідер блоку Литвина.

Коментуючи свої різдвяні канікули, Литвин розповів, що провів їх на курорті "Тисовець" у Карпатах.

"Я на фешенебельні курорти не їжджу. Був на базі "Тисовець", де мало комфорту. Там мене усі впізнавали, здоровалися, але не було "партгоспактиву", номенклатурних осіб, тому я з задоволенням катався на лижах. Набив синці, зате провітрив мізки", - розповів він.

Українська правда