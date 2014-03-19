Турчинов дав кримським сепаратистам три години для звільнення всіх заручників

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови ВР, за словами Турчинова, сьогодні під час чергової провокації Збройних сил РФ було захоплено в заручники командувача ВМС України контр-адмірала Сергія Гайдука.

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«Це не перший факт незаконного захоплення військових та цивільних громадян в Криму», - сказав він і додав, що сьогодні робочій групі на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Віталієм Яремою та в.о. міністра оборони Ігорем Тенюхом, яка вилетіла до Криму «для розв'язання всіх проблемних питань, самопроголошена влада автономії не дала посадити літак».

«Російські військові цинічно відмовляються вести переговори щодо припинення провокацій та звільнення заручників, посилаючись на озброєні загони та рішення самопроголошеного уряду Криму», - сказав Турчинов.

Крім того, він повідомив, що російських військових та самопроголошений уряд Криму вже попередили: «Якщо до 21.00 не будуть припинені всі провокації проти українських військовослужбовців, а адмірал Гайдук та всі інші заручники, як військові, так і цивільні, не будуть звільнені, владою будуть вжиті адекватні заходи». «У тому числі технічного та технологічного характеру», - пояснив Турчинов.