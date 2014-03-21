Луганська облрада хоче більше влади і вимагає зробити російську мову другою державною

Про це йдеться в заяві, прийнятій президією Луганської обласної ради і розміщеній сьогодні на офіційному сайті облради.

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«У разі, якщо думка жителів Луганщини буде проігнорована і цього разу, вся відповідальність за подальше загострення суспільно-політичної ситуації в Україні ляже саме і лише на центральну владу», - наголошується в заяві.

У документі підбиваються підсумки від дня підписання угоди між Президентом України і опозицією про врегулювання політичної кризи.

«Що зараз має країна? Україна втратила Крим і «здобула» владу, яка дуже швидко розчарувала навіть тих, хто її над собою поставив. Звичайними явищами стали погроми, насильство, мародерство з боку ударних сил Майдану, чи то не контрольовані, чи то такі, що покриваються представниками цієї новітньої влади. Країна сповзає в системну кризу, а її керівники зайняті усуненням неугодних за політичними мотивами і прямим переслідуванням інакодумців. Повна неузгодженість державного управління пропонує нерадісну альтернативу перетворення України або на поліцейську державу, або на підмандатну територію», - говориться в заяві.

Також наголошується, що «Верховна Рада впродовж місяця не ухвалила жодного закону, який хоча б в малому обсягу розширив права і свободи громадян, реформував систему влади, змінив основи розвитку економіки і бізнесу, створив передумови для реальної боротьби з корупцією».

«Як пояснити, що ввечері секретар Національної ради безпеки і оборони оголошує то про вихід із СНД, то про невідкладне введення візового режиму з Російською Федерацією, а на ранок прем'єр-міністр пропонує добре подумати, перш ніж йти на такий крок? Крок, що автоматично позбавляє жителів прикордонних регіонів можливості спілкуватися з родичами і змушує громадян України, які працюють в сусідній країні, повернутися і збільшити на Батьківщині кількість безробітних або стати політичними біженцями. Крок, що об'єднав в собі економічну диверсію з політичним обмеженням прав і свобод жителів південного сходу», - заявляють депутати облради.

Також президія обурена діями «Свободи» стосовно голови НТКУ Олександра Пантелеймонова; визнанням російських громадян діаспорою, а не корінним населенням країни; створенням Національної гвардії, яка «за рахунок платників податків працевлаштовує збройні угруповання, а вони тим часом розтікаються по регіонах, займаючись вимаганням і грабежами, «відтисненням» бізнесу, призначеннями і звільненнями на посади всіх, кого вважають за потрібне».

Також депутати обурені тим, що найважливіше, життєвизначальне політичне рішення про асоціацію між Україною і ЄС ухвалене «практично кулуарно — підписано сьогодні в Брюсселі без попереднього широкого обговорення».

Депутати звернулися до жителів Луганської області із закликом відстоювати інтереси регіону, «всіма силами добиватися дійсно демократичних змін, а не їх імітації».

«Необхідно визнати: майдан створив передумови для розуміння того, що права і свободи лише тоді чогось варті, коли їх не одержують як добродійну допомогу, а завойовують», - говориться в заяві.

Також президія ЛОР звернулася до всіх політичних сил, громадських організацій, громад:

«Необхідно повсюдно створювати громадські ради, народні зібрання та інші організаційні форми народовладдя, виробляти пропозиції та вимоги, формуючи послідовну програму дій».

Депутати зажадали від правоохоронних органів не порушувати права громадян на захист своїх інтересів і мирні протести, припиняти будь-які спроби переслідування активістів за політичними мотивами, «хто б не наказував це робити».

«Органи правопорядку мають зробити все можливе, щоб їх не перетворили на інструмент політичних розправ і створення поліцейської держави», - наголосили депутати.