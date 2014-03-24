Військові РФ затопили черговий корабель та остаточно перекрили вихід у море з Донузлава

Вночі росіяни затопили ще одне судно, щоб остаточно перекрити вузький прохід в озері Донузлав.

Про це "Українській правді" повідомив старший мінер артилерійської мінно-торпедної бойової частини старший матрос корабля "Черкаси" Олександр Гутник.

"Вночі росіяни провели операцію з повного перекриття проходу в море. Вночі вони затопили малогабаритне судно якраз у тій ширині, де ми намагалися пройти вчора", - розповів він.

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"Тепер вихід в море з озера остаточно неможливий. Єдиний варіант - це відтягнути ці два затоплених катери. Але на це у нас самих не вистачить потужності", - додав Гутник.

На питання про те, що росіянам не здався ще корабель "Костянтин Ольшанський", який також стоїть у Донузлаві та чи вистачило б у нього потужності для допомоги, Гутник відповів: "Теоретично зміг би. Ми контактуємо, але вони нічого не роблять".

Олександр також розповів, що деякі офіцери на "Ольшанському" нібито готові здаватися.

"А ще там була диверсія зроблена своїми ж - залили солярку в цистерни з прісною водою, тобто вода отруєна дизпаливом, її не можна використовувати у приготуванні їжі", - сказав Гутник.

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"Таким чином, вони просто скоротили собі термін і збираються, на скільки я розумію, здаватися. Або чекають нападу. Однак я знаю, що там багато людей, які готові стояти до кінця", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни вже затопили два кораблі, які перекрили вихід у море. Морський тральщик "Черкаси" спробував відтягнути один з кораблів, а потім намагався пройти між затопленими кораблями.

Їм це майже вдалося, але російський корабель вдарив їх, після чого носова частина "Черкас" опинилася на мілині.