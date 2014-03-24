У Кабміні пояснили, яке російське майно можуть конфіскувати як компенсацію за Крим
17:21, 24 березня 2014Політика
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Україна не відбиратиме як компенсацію за втрати в Криму майно російських компаній і приватних осіб, розташованих на її території.
Перелік конкретних об'єктів поки невідомий
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.
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"Питання буде стояти виключно про об'єкти державної власності (Росії - УНІАН) на території України і суміжних держав", - сказав міністр.
За його словами, перелік таких об'єктів стане відомий, як тільки будуть подані позови до судів.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що влада України оцінює в сотні мільярдів доларів шкоду від привласнення Росією української власності в АР Крим.
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