У Кабміні пояснили, яке російське майно можуть конфіскувати як компенсацію за Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Питання буде стояти виключно про об'єкти державної власності (Росії - УНІАН) на території України і суміжних держав", - сказав міністр.

За його словами, перелік таких об'єктів стане відомий, як тільки будуть подані позови до судів.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що влада України оцінює в сотні мільярдів доларів шкоду від привласнення Росією української власності в АР Крим.