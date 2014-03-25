В МЗС не виключають продовження переговорів між Дещицею і Лавровими
Заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський не виключає, що переговори в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещиці та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова продовжаться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Лубківський заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
“Це швидше можливо”, - зауважив Лубківський.
На запитання, коли саме відбудеться зустріч Дещиці та Лаврова, Лубківський сказав: “Якнайшвидше і коли буде можливо”.Читайте такожЛавров пообіцяв Дещиці, що Росія не нападе на Східну Україну
“Триває переговорний процес, і він не спирається на конкретні дати. Як тільки дата буде зрозумілою і буде доречно її оприлюднювати, ми поінформуємо громадськість”, - сказав Лубківський.
Як повідомляв УНІАН, зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та РФ відбулась 24 березня в рамках Саміту з питань ядерної безпеки 2014 у Гаазі.
На зустрічі сторони обмінялися позиціями та оцінками щодо нинішньої кризи в українсько-російських відносинах та російської агресії в Криму.
Зокрема, Дещиця висловив протест щодо рішення російської сторони про анексію території Криму та запевнив, що Україна продовжує розглядати Крим як невід'ємну частину своєї території.Читайте такожЛавров: ми нікого не змушуємо довіряти нам
Також сторонами було досягнуто домовленості про недопущення подальшої ескалації ситуації в Криму, а також у східних і південних областях України, яка могла б призвести до людських жертв.
Лавров, у свою чергу, запевнив, що Росія не має наміру використовувати військову силу в східних і південних областях України.
Також глави МЗС домовилися про проведення екстрених консультацій на рівні Міністерств закордонних справ та Міністерств оборони двох країн у разі загострення ситуації.