В МЗС не виключають продовження переговорів між Дещицею і Лавровими

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лубківський заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Це швидше можливо”, - зауважив Лубківський.

На запитання, коли саме відбудеться зустріч Дещиці та Лаврова, Лубківський сказав: “Якнайшвидше і коли буде можливо”.Читайте такожЛавров пообіцяв Дещиці, що Росія не нападе на Східну Україну

“Триває переговорний процес, і він не спирається на конкретні дати. Як тільки дата буде зрозумілою і буде доречно її оприлюднювати, ми поінформуємо громадськість”, - сказав Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та РФ відбулась 24 березня в рамках Саміту з питань ядерної безпеки 2014 у Гаазі.

На зустрічі сторони обмінялися позиціями та оцінками щодо нинішньої кризи в українсько-російських відносинах та російської агресії в Криму.

Зокрема, Дещиця висловив протест щодо рішення російської сторони про анексію території Криму та запевнив, що Україна продовжує розглядати Крим як невід'ємну частину своєї території.Читайте такожЛавров: ми нікого не змушуємо довіряти нам

Також сторонами було досягнуто домовленості про недопущення подальшої ескалації ситуації в Криму, а також у східних і південних областях України, яка могла б призвести до людських жертв.

Лавров, у свою чергу, запевнив, що Росія не має наміру використовувати військову силу в східних і південних областях України.

Також глави МЗС домовилися про проведення екстрених консультацій на рівні Міністерств закордонних справ та Міністерств оборони двох країн у разі загострення ситуації.