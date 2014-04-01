Київ хоче владнати конфлікт з РФ за допомоги комісії Україна - НАТО

Про це в інтерв'ю УНІАН у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі заявив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця перед засіданням Комісії Україна - НАТО.

"Ми сподіваємося, що Росія зрозуміла, що потрібно починати деескалацію. І, власне, після цього пройшла інформація, що починається вивід російських військ від кордонів. Якщо це не так, тоді незрозуміло, навіщо потрібні усі ці дипломатичні маневри російського МЗС", - сказав Дещиця.Читайте такожСпівпраця НАТО з Україною неухильно зростає – Расмуссен

На запитання про можливість вторгення військ Росії у південні та східні області України, Дещиця відповів: "Я думаю, що ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Наша позиція незмінна - ми хочемо вирішити цей конфлкт мирним шляхом і з використанням усіх можливих дипломатичних механізмів, у тому числі й такого як Комісія Україна - НАТО".

"Мене запевняв міністр Лавров, що в них немає планів вводити війська у східні та південні області України, але також тоді незрозуміло, чому така інтенсивність військових навчань на наших східних кордонах. Я думаю, що Росія після голосування на Генасамблеї ООН і телефонних розмов між Путіним і Обамою та Керрі і Ларовим зрозуміла, що вона опиняється все більше й більше в ізоляції і залишає собі дуже мало можливостей для відходу", - сказав Дещрця.Читайте такожБудь-яка європейська країна може вступити в НАТО - Керрі

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що, за його інформацією, немає ознак відведення військ Росії від східних кордонів України.