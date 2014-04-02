Росія не повинна використовувати енергоносії як зброю проти України - Керрі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив на засіданні Ради ЄС-США з питань енергетики за участі Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Має бути енергетична безпека - не лише для України, але й для всієї Європи. І це вимагає значної трансатлантичної співпраці... Жодна країна не повинна використовувати енергоносії для придушення прагнень людей. Енергоносії не повинні використовуватися як зброя", - сказав Керрі.

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"Ми не можемо дозволити, щоб енергоносії використовувались як політична зброя або засіб агресії. Ми робимо важливі кроки сьогодні, щоб комусь було важче використати цей засіб, і ми працюємо разом, аби допомогти Україні отримувати газ з Польщі та Угорщини та відпрацювати маршрут (поставок газу) зі Словаччини", - додав Держсекретар США.

Керрі назвав позитивним кроком домовленості України з Міжнародним валютним фондом, що передбачають відмову від системи субсидування енергокомпаній.

"У своїй недавній домовленості з МВФ Україна погодилась упорядкувати субсидії на енергоносії і зробити свій енергоринок більш конкурентоздатним, що, звичайно, є дуже важливим", - сказав він.