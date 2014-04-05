ЗМІ: Криму в прискореному темпі пишуть "кавказьку" конституцію

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на голову конституційної комісії окупованої автономії, віце-спікера нелегітимного кримського парламенту Григорія Іоффе.

За словами Іоффе, на даний момент роботу над текстом проекту ще не завершено.

"Постійно від депутатів та членів комісії надходять нові пропозиції. Пропозицій дуже багато, і юристи з ними працюють. У нас поки що у комісії немає єдиної точки зору на те, якою буде республіка, і чи буде її голова очолювати уряд. Але я сподіваюся, що до вівторка ми матимемо вже зверстаний проект конституції. Принаймні, я завдання поставив саме так", - сказав Іоффе, допускаючи, що тоді ж проект документа буде опублікований.

Читайте такожНову конституцію Криму хочуть прийняти до 10 квітня, але вже без референдумуЧитайте такожПри цьому керівник комісії негативно відповів на питання, чи беруть участь у підготовці нової конституції Криму представники меджлісу.

Раніше невизнана кримська влада повідомляла, що нову конституцію Криму буде прийнято до 10 квітня. Судячи з заяв Григорія Іоффе, облаштовувати анексований Крим Кремль вирішив за образом і подобою кавказьких республік.

За вже оприлюдненою інформацією, в Криму з'явиться посади голови республіки, який не буде обиратися на всенародних виборах. Його обере Верховна Рада Криму (що перейменувала себе в Держраду) за поданням президента Російської Федерації. Тобто пропонується варіант устрою влади, який існує поки тільки в трьох республіках Північного Кавказу - Інгушетії, Дагестані та Північній Осетії, де президенти обираються парламентами.

Голів всіх інших республік РФ до цього року обирали всенародно. (Ситуація, щоправда, незабаром зміниться: "демократична" ідея Кремля про скасування всенародних виборів президентів республік федерації вже підтримана в Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії).

При цьому, повідомляє видання, законодавство РФ не передбачає існування парламентських республік, на що сподіваються кримські депутати, розповідаючи про те, що їм залишаються широкі права - вони зможуть голосувати за всіх урядових чиновників, яких буде представляти голова Криму.