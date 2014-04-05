У Каневі частину вулиці Леніна перейменували на Героїв Небесної сотні

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Канівської міськради, депутати розглянули звернення жителів міста щодо перейменування вулиці.

Читайте такожУ Києві освячено капличку на честь героїв Небесної сотніПід час обговорення надійшла пропозиція перейменувати не всю вулицю Леніна, яка є найдовшою вулицею у Каневі, а лише її частину. Саме цю пропозицію одностайно підтримали присутні на засіданні 26 депутатів Канівської міськради.