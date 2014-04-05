Польський дисидент радить Україні набратися терпіння і почекати два-три роки

Про він сказав під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, повідомляє Радіо Свобода.

«Я був дуже щасливий, коли ваш Турчинов сказав ні, вето. Це сигнал для Європи, що в Києві в уряді є демократи, які розуміють, що таке сучасна Європа. Ми в Польщі дуже боялись, якщо на Сілезії будуть двомовні написи: польською і німецькою, – але нічого не трапилось. Є польські і німецькі», – запевняє він.

Українцям він побажав терпіння і пильності до нових політиків.

«Треба дивитися політикам на руки і не голосувати емоціями, а розумом. Ми думали, що якщо будуть вільні вибори, все буде добре. Ні. По-перше, ми бачимо конфлікти нового типу, і ви в Україні теж це побачите. Проте треба розуміти, що потрібно, щоб були справжні інститути – парламент, незалежні суди, юстиція.", - розповів польський політик.

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Треба багато терпіння, треба почекати два-три роки. Мені дуже сподобалось, коли ваш прем’єр-міністр сказав, що це уряд самовбивць, але це треба робити. Те саме було в Польщі, я це прекрасно пам’ятаю. Нам казали, що ми злодії, кар’єристи, але ми зробили те, що останні 25 років стали найкращими роками за всі століття нашої історії», – сказав він.

Нещастям 20 століття Адам Міхнік називає моноетнічніть і одномовність країн, а те, що сталося у Києві на Майдані, – найважливішим уроком для всієї Європи і світу.