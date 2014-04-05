Близько 600 сепаратистів проводять мітинг у Донецьку, хочуть розмови з Тарутою

Зараз вони прямують до будівлі Донецької міської ради. Вони йдуть проъжджою частиною вулиці Артема і викрикують гасла з вимогою федералізації. Ходу супроводжують співробітники міліції. Вони також чергують біля міськради.

Під міськрадою активісти покричали "референдум!" і попрямували до облради. Кілька десятків активістів у балаклаві і одязі кольору хакі.

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Станом на 14:55 близько 300 протестуючих біля Донецької обласної ради. Вони вимагають, щоб до них вийшов представник керівництва міліції. Вони погрожують правоохоронцям і якщо їх вимога не буде виконана збираються піти на штурм офісу "ІСД".

О 15:05 протестувальники вирушили до офісу компанії. Слідом за цим кілька автобусів міліції від'їхали від облради. Ймовірно правоохоронці теж направляються до офісу "ІСД".

Близько 300 учасників проросійського мітингу пікетують будівлю "ІСД", вимагаючи, щоб до них вийшов Сергій Тарута. До них вийшов представник компанії і заявив, що губернатор Тарута вже давно не має стосунку до "ІСД". 3 людина пропустили до будівлі, вони ведуть переговори. Мітингувальники запевняють, що не залишать площу перед будівлею поки не поговорять з губернатором.

Нагадаємо, співвласник "Індустріального союзу Донбасу"("ІСД") явяется голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута.