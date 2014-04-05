У Маріуполі сепаратисти намагалися захопити прокуратуру

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Маріуполя, сьогодні близько 14.30 «Брутально порушуючи громадський порядок, мітингувальники увірвалися до будівлі прокуратури і вимагали зустрічі з керівництвом відомства щодо затримання напередодні самопроголошеного мера міста. При цьому чітко сформулювати свої вимоги не змогли», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові активісти Євромайдану та сепаратисти одночасно пікетували генконсульство РФЗа даним фактом відрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 Кримінального Кодексу України (масові заворушення). Для розслідування створено оперативну групу слідчих і процесуальних керівників , складено план першочергових слідчих дій.

Подія фіксувалася на відео. На даний момент відбувається ідентифікація учасників подій, повідомили в прокуратурі.

В даний час будівлю прокуратури Маріуполя вже звільнено і роботу відновлено. Слідство триває.