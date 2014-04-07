Зірваний активістами з'їзд суддів можуть провести в іншому місці

Колишній голова Верховного суду Василь Онопенко припускає, що з'їзд суддів, зірваний активістами, може відбутися в іншому місці найближчим часом.

Про це він розповів журналістам, повідомляє Українська правда з посиланням на Громадське ТБ.

Як відомо, під Кловський палац вранці прийшло близько двох сотень людей, які заявляли, що постраждали від корупційної системи правосуддя і вимагали люстрації.

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Представники Самооборони заблокували ворота.

Станом на 11.30 в залі, де мав відбутися з'їзд, нікого немає.

Голова з'їзду суддів Онопенко заявив, що судді можуть зібратися в іншому приміщенні.