Дещиця погрожує сепаратистам "суворою відповіддю"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Відповідь буде набагато суворішою”, - підкреслив Дещиця, зазначивши, що керівництво силового блоку уряду вже перебуває в цьому регіоні, працює з місцевою адміністрацією для того, щоб нормалізувати ситуацію.

Він зазначив, що більшість провокацій в цьому регіоні здійснюють “російські політичні туристи”, кількість яких є меншою, ніж раніше, але їх активність більша.

Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники захопили будівлю Харківської ОДА. У Донецьку проросійськими активістами також захоплено будівлі ОДА та СБУ. В Луганську сепаратисти взяли штурмом Управління СБУ.