Дещиця погрожує сепаратистам "суворою відповіддю"
12:41, 07 квітня 2014Політика
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В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявляє, що в разі загострення ситуації на сході України відповідь українського уряду буде набагато суворішою.
Дещиця впевнений, що більшість провокаторів - "російські туристи"
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“Відповідь буде набагато суворішою”, - підкреслив Дещиця, зазначивши, що керівництво силового блоку уряду вже перебуває в цьому регіоні, працює з місцевою адміністрацією для того, щоб нормалізувати ситуацію.
Він зазначив, що більшість провокацій в цьому регіоні здійснюють “російські політичні туристи”, кількість яких є меншою, ніж раніше, але їх активність більша.
Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники захопили будівлю Харківської ОДА. У Донецьку проросійськими активістами також захоплено будівлі ОДА та СБУ. В Луганську сепаратисти взяли штурмом Управління СБУ.
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