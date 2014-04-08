З'явилося повне відео переговорів Ахметова із сепаратистами

УВАГА! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

Через темряву на відео не видно облич, а лише чути голоси.

Ахметов постійно вмовляв активістів вести переговори із владою і висунути їй свої вимоги. Натомість сепаратисти весь час повторювали, що влада їх не чує. А перший віце-прем'єр із силового блоку Віталій Ярема, мовляв, назвав їх, зі слів сепаратистів, "бидлом" і що в них "немає ідеології".

Після дискусій про переговори олігарх зазначив: "Ми так ніх*я не вирішимо. Ми повинні говорити по пунктах: а, б, в…".

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Один із сепаратистів сказав, що "на даний момент питання взагалі стоїть про повний суверенітет Донецької області та приєднання до Росії. Усе! За це люди зараз стоять".

Ахметов намагався донести до активістів, що "відокремитися (від України) - це не мета, а засіб жити краще". Тож слід все-таки висунути свої вимоги і призначити представника від сепаратистів.

Серед своїх побажань Ахметов висловився про децентралізацію влади, виборність посади голови ОДА (а для цього пропонує внести відповідні зміни в Конституцію), російську мову, "щоб ми могли говорити мовою. Я говорю і думаю російською. Співаю пісні російською", а також вільне віросповідання.