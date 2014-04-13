НАТО: Акції протесту в Україні організовані "проросійськими сепаратистами"

З таким твердженням виступив у неділю в Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я надзвичайно стурбований подальшою ескалацією напруженості в Східній Україні. Ми спостерігаємо організовану кампанію з боку проросійських сепаратистів, спрямовану на дестабілізацію України як суверенної держави, - сказав Расмуссен. - Я закликаю Росію прийняти конкретні кроки для деескалації ситуації і відвести війська, включаючи спецпідрозділи, від кордонів з Україною", передає ІТАР-ТАСС.

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Він озвучив позицію, яка зводиться до того, що дії РФ приведуть її "лише до ще більш глибокої міжнародної ізоляції".