Терористам платять по $500 за штурм адмінбудівель на сході України – ЗМІ

У мережі з'явилися координати вербувальників, які наймають сепаратистів у містах південно-східних регіонів, передаэ Українська правда.

"За даними активіста Дорожного контроля Андрія Дзиндзі, у разі згоди "попрацювати", за штурм сепаратисти отримають 500 доларів, за "постояти під будівлею" - 500 грн", - пише видання. Читайте також Латвія вважає Росію відповідальною за спалахи сепаратизму в Україні

Також Дзиндзя звернувся до СБУ та МВС із закликом вжити оперативних заходів проти сепаратистів та їх вербувальників та вказав їхні координати:

"Телефоны вербувальників у містах:

Артемівськ: Поляков Євген 099 7794992,

Слов'янськ: Варава Олексій 0508635808,

Донецьк: В'ячеслав 0958952559, Василь 0508468844

Харцизськ: Десятов Сергій 0954041723, Білоус 0932484047

Єнакієве: Руслан 0509147137, Роберт 0671272111, Генадій Басов 0502600210, 0501390105, Віталій Гетьман 0958540852, Серж Скляренко (Патриотические силы Донбасса) 0991081463.