Екс-міністра агрополітики Присяжнюка оголошено в міждержавний розшук – джерело



Про це УНІАН, повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Сьогодні Присяжнюка оголошено в міждержавний розшук. Але є сумнів, що хтось із наших партнерів по СНД буде його розшукувати, враховуючи ситуацію з розшуком та екстрадицією Януковича», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього міністра аграрної політики і продовольства України Михайла Присяжнюка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Наприкінці березня правоохоронці в рамках розслідування кримінальної виробництво про розкрадання бюджетних коштів провели обшуки в Міністерстві аграрної політики і в житло посадових осіб.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зокрема, у екс-міністра аграрної політики Присяжнюка вилучено 286 тис. дол., 659 тис. грн, кілька наручних годинників відомих іноземних брендів.