Під ВР проходить мітинг: активісти вимагають не допустити сепаратизму в Одеській області

Біля Верховної Ради проходить акція з вимогою не допустити сепаратизму в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.

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Біля центрального входу до будівлі парламенту вишикувалися представники Самооборони Майдану.

Також навпроти парламенту стоїть ряд автомобілів, які у рамках цієї акції періодично одночасно сигналять.