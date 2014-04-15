Під ВР проходить мітинг: активісти вимагають не допустити сепаратизму в Одеській області
10:04, 15 квітня 2014Політика
0 0
Біля центрального входу до будівлі парламенту вишикувалися представники Самооборони Майдану.
Під Радою знову мітингують / 0629.com.ua
Біля Верховної Ради проходить акція з вимогою не допустити сепаратизму в Одеській області.
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.
Читайте такожМЗС: Кремль робить найтрагічнішу помилку в своїй історії
Біля центрального входу до будівлі парламенту вишикувалися представники Самооборони Майдану.
Також навпроти парламенту стоїть ряд автомобілів, які у рамках цієї акції періодично одночасно сигналять.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter