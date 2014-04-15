Під ВР проходить мітинг: активісти вимагають не допустити сепаратизму в Одеській області

10:04, 15 квітня 2014
Політика
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Біля центрального входу до будівлі парламенту вишикувалися представники Самооборони Майдану.

0629.com.ua

Біля Верховної Ради проходить акція з вимогою не допустити сепаратизму в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.

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Біля центрального входу до будівлі парламенту вишикувалися представники Самооборони Майдану.

Також навпроти парламенту стоїть ряд автомобілів, які у рамках цієї акції періодично одночасно сигналять.

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