У Слов'янськ вводять війська, у Краматорську триває бій

СЛОВ'ЯНСЬК

У місто Слов'янськ, де діють сепаратисти та російські диверсанти, увійшла колона українських військ.

Про це повідомила у своєму Twitter журналістка Анна Лазарєва.

"До Слов'янська щойно увійшла колона МВС України: з 500 військових, 20 БТРів, 2 вертольоти, кілька автобусів", - цитує журналістку УП.

Подібну інформацію поширив у своєму Facebook і Ілля Варламов.

У Слов'янську відзначаються перебої з мобільним зв'язком, повідомили в координаційній раді Луганської області.

«Зараз йде серйозний штурм міста Слов'янська, в місто входять БТРи, військ багато. Хлопці готуються до оборони», - заявив РИА Новости один з сепаратистів, представник так званого «Народного ополчення Донбасу» Сергій Циплаков.

За їх даними, українська армія за допомогою бронетехніки повністю блокувала підступи до Слов'янська.

"До міста стягнуто велику кількість бронетехніки, в'їзди і виїзди в місто повністю перекриті, але стрілянини поки немає", - повідомив представник сепаратистів.

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КРАМАТОРСЬК

Тим часом, у Краматорську Донецької області почалася спецоперація українських силовиків в рамках антитерористичних заходів, оголошених українською владою, передає УНН.

"У Краматорську почалася і триває спецоперація, проведена українським силовиками в рамках антитерористичних заходів, оголошених Турчиновим. Збройні сили України надають підтримку в її проведенні. Деталі не розголошуються. Якщо будуть якісь результати, про це буде повідомлено офіційно в СБУ, якщо будуть задіяні ВСУ, то, відповідно, про це повідомлять на сайті Міноборони", - зазначили у військовому відомстві.

В аеропорту Краматорська триває бій, повідомляє російський "Інтерфакс" інформацію від координатора сил "самооборони" Луганської області Олексія Чміленка по телефону.

"За інформацією, що надходить від козаків, в аеропорту Краматорська перестрілка, йде бій. Чи є загиблі, поки не відомо", - сказав він.

За його даними, на в'їздах в Краматорськ і Слов'янськ відзначається значне накопичення бронетехніки. Озброєні люди, що оточили місто, прибувають.

«Серед ополченців є поранені, можливо, убиті. Решта ополченців перекрила в'їзди в Краматорськ і готова відбивати напад» , - заявив співрозмовник агентства РИА Новости. За його словами, поранено щонайменше два сепаратисти.

Інший представник повідомив, що сепаратисти, які знаходяться на аеродромі в Краматорську, змушені були відступити при штурмі. За його словами, до аеродрому стягнуто велику кількість бронетехніки.

«Там близько 60 одиниць бронетехніки, вони вже готувалися кілька днів, зараз почали штурмувати. Люди, мітингувальники, не давали їм зайти, вони почали стріляти, є поранені. Наші люди відійшли. Близько 15 танків, решта все БТР» , - стверджує співрозмовник російського агентства.

Як відомо, у вівторок вранці в. о. президента Турчинов заявив, що на півночі Донецької області почалась антитерористична операція.

З 12 квітня збройні російські бойовики почали провокувати зіткнення на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.