Українській владі і силовикам слід негайно проводити антитерористичну операцію - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українському уряду і силовикам тягнути нема куди. Операцію потрібно проводити негайно, оскільки ця зараза розповзається по всьому Донбасу і загрожує перекинутися на південь, в Одесі почалися вже якісь незрозумілі рухи. Діяти потрібно зараз і негайно», - відзначив Тимчук.Читайте такожМіністр оборони виїхав у Краматорськ, про введення НС не йдеться - Ярема

За його словами, в рамках АТО складається непроста ситуація з використанням Збройних сил України. «Вони виявляються не настільки готові, як це передбачалося. І була низка неприємних інцидентів, я, з певних причин утримаюся від коментаря, але, думаю, Міноборони рано чи пізно дасть всю вичерпну інформацію», - сказав Тимчук. При цьому він нагадав, що законодавством України використання Збройних сил в антитерористичній операції досить обмежене, і основні заходи проводитимуться правоохоронними органами і спецслужбами.

Тимчук вважає, що таких сил для проведення АТО на сході зібрано цілком достатньо. «Цими силами можна проводити антитерористичну операцію», - підкреслив експерт.Читайте такожАнтитерористична операція ще не почалася, закінчується підготовчий етап - джерело

Він розповів, що АТО не можна порівнювати з військовими діями, де має значення чисельна перевага сил супротивника. «Тут мають величезну роль чинники, які не враховуються у військовому алгоритмі, - тобто озброєння і рівень підготовки терористів, які захопили об'єкт, на якій місцевості відбувається операція…», - відзначив він. За його словами, дуже важливу роль має те, хто планує і керує операціями, і сьогодні рівень довіри до авторитету керівників операції досить високий.

Тимчук сказав, що на даний час в рамках антитерористичної операції, що проводиться українськими силовиками на Донбасі, проводяться «точкові» операції з нейтралізації окремих груп екстремістів.

Він відмовився говорити про можливі терміни закінчення операції, відзначивши, що цього не скаже ніхто, оскільки інформація може завдати шкоди її проведенню. Проте Тимчук звернув увагу на те, що Росія намагається показати усіма силами, що в Україні йде громадянська війна. Усіма способами розпалює протистояння в регіоні, зокрема шляхом перекидання своїх військових, а з іншого боку погрожує вийти з переговорного процесу, якщо Україна почне активні дії.Читайте такожУ Міноборони пояснили, чому не використовують бронетехніку проти сепаратистів на сході

При цьому експерт висловив думку, що Росія навіть за відсутності активних дій все одно показує по своїх телеканалах картинку, що в Україні йде громадянська війна. «Вона показує гори трупів, яких немає, захоплені сили і засоби - але це все фейки. Кремль у цій ситуації діє, як йому в голову стукне», - підкреслив Тимчук.

При цьому він не підтвердив інформацію про загиблих: "Жертв немає ні з нашого, ні з російського боку. Те, що там нібито 4 убитих, ми не підтверджуємо". Також не підтвердив Тимчук інформацію про захоплення української бронетехніки у Краматорську: «У нас немає інформації, що була захоплена протягом останнього часу колісна бронетехніка: БТРи-70, БТРи-80... таких випадків нами зафіксовано не було», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці низка місцевих ЗМІ на сході України повідомила, що в Краматорську 6 БТРів української армії оточили місцеві жителі, після чого військові нібито «перешли на бік повстанців», і з російськими прапорами відправилися до міста Слов'янськ. У ЗМІ також з'явилося відео, на якому видно, як рухається колона танків з російськими прапорами.

УНІАН звернувся за коментарем до Міноборони, і там спростували інформацію, що в Краматорську переміщається російська бронетехніка, а українські БТР захоплені сепаратистами і російськими військами.

Як відзначив в.о. начальника управління преси і інформації Богдан Сеник, фото і відео, які нібито підтверджують ці факти, "є фейком". Він додав, що на фотографіях затерто номери на техніці, а відео зняте зовсім в іншому місці.