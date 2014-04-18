Ющенко 10 років жив на держдачі з басейном, мармуровими туалетами та солярієм
15:36, 18 квітня 2014Політика
1 0
На державній дачі також був масажний кабінет, дві сауни та джакузі.
Журналістам показали державну дачу в Конча-Заспі, де протягом 10 років жив екс-президент України Віктор Ющенко разом з родиною.
Фотогалерея "Державна дача Віктора Ющенка"
На території - будинок для гостей та чайний будиночок. Господарський будинок має площу 2,5 тисячі квадратних метрів, включає 4 спальні з мармуровими туалетами, власний кінозал, більярдну кімнату і винний льох. На три поверхи - сучасний ліфт.
Читайте такожЖителі державних дач готуються до виселення - ЗМІ
На державній дачі також був 15-метровий басейн, масажний кабінет, дві сауни, вертикальний солярій та джакузі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter