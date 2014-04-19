Кожен шостий житель Південно-Сходу вважає війну неминучою - опитування

46% жителів Південного Сходу України вважають можливу громадянську війну. При цьому 16,4% вважають, що вона неминуча.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях.

З іншого боку, тільки 12,5% вважають, що війни не буде точно, а 20,2% вибрали варіант "скоріше ні".

До того ж у "гарячій" Донецької області громадянський конфлікт вважають неминучим 19,3%, а у відносно спокійній Дніпропетровській - 20,3%. У "заведеній" Луганській - 13,9%, а в менш напружених Миколаївській та Херсонській - 17,4% і 17,8%, відповідно.

Опитано 3232 респондентів старше 18 років у 160 населених пунктах восьми регіонів Півдня і Сходу України - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях (методом телефонних інтерв'ю - 1476, методом особистих інтерв'ю - 1756). У кожному окремому регіоні проведено не менше 400 інтерв'ю. Похибка вибірки не перевищує 0,95%.

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