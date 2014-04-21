Кремль призначив екс-командувача ВМС України Березовського заступником командуючого ЧФ РФ

"Згідно з документом, заступником командувача ЧФ став контр-адмірал Денис Березовський, Чорноморське військово-морське училище імені П.С. Нахімова очолив контр-адмірал Ігор Смоляк, звільнений у зв'язку з цим призначенням від посади командира 36-ї дивізії надводних кораблів Тихоокеанського флоту", - повідомляють ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Крмеля.

Березовського було призначено командувачем ВМС України, але на початку березня він зрадив українській присязі і присягнув на вірність сепаратистам.

Нагадаємо, він вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії.

Органами прокуратури відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо зради колишнього командувача ВМС України Березовського.