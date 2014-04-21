Кремль призначив екс-командувача ВМС України Березовського заступником командуючого ЧФ РФ

09:03, 21 квітня 2014
Політика
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Президент РФ Володимир Путін призначив екс-командувача ВМС України контр-адмірала Дениса Березовського заступником командуючого Черноморського флоту Росії. 

Березовский

"Згідно з документом, заступником командувача ЧФ став контр-адмірал Денис Березовський, Чорноморське військово-морське училище імені П.С. Нахімова очолив контр-адмірал Ігор Смоляк, звільнений у зв'язку з цим призначенням від посади командира 36-ї дивізії надводних кораблів Тихоокеанського флоту", - повідомляють ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Крмеля. 

Березовського було призначено командувачем ВМС України, але на початку березня він зрадив українській присязі і  присягнув на вірність сепаратистам. 

Нагадаємо, він вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії.

Органами прокуратури відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо зради колишнього командувача ВМС України Березовського.

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