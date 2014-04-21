"Антикорупційна" діяльність Чорновол: озброєні люди обшукують установи

Відколи нова влада наділила за відвагу журналістку Тетяну Чорновол посадою голови Антикорупційного комітету, у країні почали відбуватися загадкові речі, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Україною стали ходити люди в масках і зі зброєю. Вони заходять в різні установи, обшукують їх і кажуть пароль: "Ми від Тетяни Чорновол". Такі обшуки провели, зокрема, на базі відпочинку Українського товариства глухих у Пущі-Водиці під Києвом.

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Там, у гаражі, люди в масках знайшли бронежилет і коробку гірчиці. Директорці бази Тамарі Бражник інкримінують проживання тут загону бійців "Беркуту", які розстрілювали Майдан.

Ті ж дійові особи з'явилися у центрі Києва 18 березня і потрощили офіс Державної комісії будівництва та архітектури. "До нас потрапило повідомлення, що існує ризик, можуть знищувати документи. Ми сюди приїхали в складі чотирнадцяти людей. Тих активістів, які працюють у складі антикорупційного бюро", - пояснив один із активістів Ярослав Гончар.

Зазначимо, що державного органу із назвою "Антикорупційне бюро" в Україні, принаймні поки що, не існує. Є лише кілька незалежних одна від одної громадських організацій. На сайті Кабміну серед повноважень головної антикорупціонерки є "подання про виявлені факти" та "залучення громадськості до протидії корупції".

Ще до призначення Чорновол уповноваженою з питань корупції депутати прогнозували, що її відомство боротиметься із рейдерами: "Антикорупційне бюро на чолі з журналісткою Тетяною Чорновол має намір повернути бізнесменам власність, яка була рейдерськи захоплена, починаючи з 2010 року". Проте Євген Червоненко, у якого Чорновол відібрала гелікоптер, себе рейдером не вважає. Він заявляє, що безкоштовно надавав вертоліт медикам для швидкого порятунку хворих, а натомість став жертвою антикорупціонерів. Водночас Чорновол невблаганна, бо шукає вертольоти, якими тікали з Києва соратники Януковича.

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"Цей вертоліт буде арештований в рамках кримінальної справи про масове вбивство. Бо на цьому вертольоті 21 числа о другій годині покидали Київ такі особи, як генпрокурор Пшонка, як один син Януковича", - заявила Чорновол. Хай там як, але жодного публічного звіту про діяльність уповноваженої з протидії корупції Україна поки що не почула.

Нагадаємо, що місяць тому Чорновол та Червоненко влаштували скандал в ефірі ТСН. Вони не могли ніяк порозумітися щодо арештованого вертольоту.