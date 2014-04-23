Відродження ВПК забезпечить роботою сотні і тисячі людей, - Кличко

За словами Кличка, якщо Кабінет міністрів і парламент проігнорують необхідність прийняття такої програми, УДАР самостійно її розробить і винесе на розгляд і затвердження парламентом після виборів, коли в країні будуть нові Президент та уряд.

«Найболючішій фактор для українського ВПК - це агресія, розв'язана проти нашої країни керівництвом Російської Федерації. «Стратегічний союзник» перетворився на агресора. Відповідно, оборонні підприємства втратили найбільший ринок збуту і партнерів по проектах. Відомо, що ДП «Антонов» чималу частину доходів отримує від продажу та обслуговування літаків в Росії. Тому одним лише пошуком нових ринків збуту продукції проблему не вирішити. Треба шукати і пропонувати принципово нові шляхи вирішення проблем української оборонної та цивільної промисловості, зокрема, авіабудування, з тим, щоб галузь розвивалася і процвітала. Партія УДАР над цим працює» , - сказав Кличко.

Кличко зазначив, що відновлення військово-промислового комплексу України має стати пріоритетом у роботі як нинішньої, так і майбутньої влади.

«Незважаючи на те, що економіка країни сильно ослаблена, потрібно визначитися, яким чином в найкоротші терміни вирішити проблему. Адже від цього безпосередньо залежить подальше існування України як цілісної держави. Більш того, відродження ВПК сприятиме зростанню економіки та виробництва високотехнологічної продукції мирного, цивільного призначення, а також забезпечить роботою і зарплатою велику кількість людей» , - заявив лідер УДАРу.

У ході спілкування з колективом заводу Віталій Кличко висловив впевненість у тому, що такі зустрічі можуть і повинні допомогти політикам сформувати порядок денний парламенту і київської влади. Крім ДП «Антонов», Кличко має намір відвідати і організувати співпрацю своєї команди з іншими підприємствами оборонного комплексу Києва, серед яких - Дарницький бронетанковий завод , «Артем» , «Ленінська кузня», а також конструкторське бюро «Арсенал» і держпідприємство «Мікротек».