"Народний мер" Горлівки Сапунов подав у відставку через загрози життю

13:56, 23 квітня 2014
Політика
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Так званий «народний мер» Горлівки Олександр Сапунов повідомив, що складає з себе повноваження депутата сепаратистської Донецької народної республіки через погрози, які надходять на його адресу.

Алексей Кравцов

Він також повідомив про те, що на нього було здійснено замах, а його родині погрожують.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Це депутат Горлівської міської ради від «Батьківщини» Рибак. За інформацією СБУ до його серти причетні сепаратисти і російський спецназ.

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