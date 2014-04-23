"Народний мер" Горлівки Сапунов подав у відставку через загрози життю

Він також повідомив про те, що на нього було здійснено замах, а його родині погрожують.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Це депутат Горлівської міської ради від «Батьківщини» Рибак. За інформацією СБУ до його серти причетні сепаратисти і російський спецназ.