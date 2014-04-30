У Слов’янську в полоні терористів досі залишаються четверо журналістів

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на дані свого моніторингу.

Як зазначається, Україна продовжує бути «гарячою точкою» для журналістів. З кінця лютого 2014 року, коли в Криму, а згодом на Сході України, активізувалися сепаратисти, було зафіксовано 31 випадок викрадення або захоплення у заручники журналістів, з них 20 випадків сталися у квітні на території однієї області України — Донецької.

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“Досі залишаються у заручниках терористів у Слов’янську щонайменше четверо журналістів: стрімер Артем Дейнега, репортер фонду «Відкритий діалог» Сергій Лефтер, кореспондент ЗІКу Юрій Лелявський та журналіст «ВолиньПост» Сергій Шаповал”, - заявляють в ІМІ.

За даними Інституту, у трьох східних областях України - Луганській, Донецькій та Харківській - починаючи з березня, зафіксовано 20 випадків побиття та нападів на працівників ЗМІ та 12 нападів на офіси редакцій. Для порівняння, в Криму у лютому-березні сталося 9 нападів на офіси редакцій ЗМІ та 31 напад на журналістів.