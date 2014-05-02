Захоплених терористами в Слов'янську журналіста із США та перекладача відпустили - ЗМІ

Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо та перекладач Олена Глазунова, які раніше були затримані сепаратистами в Слов'янську, вийшли на зв'язок, повідомляє "ОстроВ".

«Їх відпустили, забрали бронежилети», - сказав друг Глазунової.

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Раніше 2 травня о 9:50 друзі отримали від Глазунової СМС з текстом: «Нас забрали сепаратисти» і ще за кілька хвилин: «Я не знаю, куди повезуть».

Після цього зв'язок з ними обірвався.