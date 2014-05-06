У Миколаєві почали формувати батальйон територіальної оборони

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Основною метою створення нового підрозділу є охорона громадського порядку, захист від посягань зовнішнього агресора на світ і спокій у Миколаївській області, повідомив кореспонденту УНІАН офіцер Регіонального медіа-центру Міноборони Ярослав Чепурний.

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За його словами, завдання батальйону - утримати ситуацію в регіоні. Основні військові формування на даний час сконцентровані на сході країни, в області їх залишається небагато. В той же час продовжуються спроби дестабілізації ситуації в південних регіонах, які переслідують далеку мету - «відрізати Україну від Чорного моря.

«Запрошуються добровольці, у яких є військова підготовка за плечима і які знають, як тримати в руках зброю», - сказав Чепурний.

За його словами, батальйон територіальної оборони буде створено як воєнізований підрозділ на базі збройних сил. «Це частина, яка буде озброєна вогнепальною зброєю та виконувати функцію внутрішніх військ», - додав Чепурний.

Командування Миколаївського обласного військового комісаріату для служби в батальйоні запрошує миколаївців у віці від 18 до 50 років, «готових стати на захист своєї родини, міста та області. Потрібні офіцери, прапорщики, сержанти і солдати».

Військовослужбовцям і членам їх сімей гарантується повний соціальний пакет та щомісячна грошова винагороду.

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Бажають проходити службу в Миколаївському батальйон територіальної оборони слід звертатися у районні військові комісаріати за місцем реєстрації для отримання більш повної інформації.

В батальйон передбачається набрати кілька сотень людей, запис розпочато в обласному військкоматі. Місце дислокації батальйону зараз визначається.