Путін назвав президентські вибори в Україні "рухом у правильному напрямку"

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає РИА Новости.

«Хочу підкреслити, що намічені в Києві президентські вибори - самі по собі рух у правильному напрямку, але вони нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як будуть гарантовані їх права після проведення цих виборів», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі зі швейцарським президентом, чинним головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером щодо ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що Путін попросив сепаратистів перенести псевдореферендум, намічений на 11 травня.