Путін назвав президентські вибори в Україні "рухом у правильному напрямку"
17:24, 07 травня 2014Політика
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Вибори в Україні - рух у правильному напрямку, але українці повинні заздалегідь знати, якою буде конституційна реформа.
Путін трохи змінив риторику після зустрічі з делегацією ОБСЄ / Reuters
Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає РИА Новости.
«Хочу підкреслити, що намічені в Києві президентські вибори - самі по собі рух у правильному напрямку, але вони нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як будуть гарантовані їх права після проведення цих виборів», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі зі швейцарським президентом, чинним головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером щодо ситуації в Україні.
Раніше повідомлялося, що Путін попросив сепаратистів перенести псевдореферендум, намічений на 11 травня.
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