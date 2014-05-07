Яценюк закликав Путіна "не торгувати повітрям"

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу в харківському аеропорту після проведення виїзного засідання уряду Яценюк закликав президента Росії Володимира Путіна «не торгувати повітрям».

«Володимире Володимировичу, торгувати повітрям якось не до лиця вам як президенту великої країни. Те, що Росія просить перенести якийсь там референдум 11 числа, потрібно попросити, щоб поінформували російського президента, що взагалі в Україні 11 числа ніякого референдуму і не було заплановано. Якщо терористи і сепаратисти, які підтримуються Росією отримали команду перенести те, чого не планувалося, це їхні внутрішні розбори», - сказав Яценюк.

Прем'єр іронічно відзначив «внесок» Росії в стабілізацію в Україні. «Вони то надсилають агентів ФСБ, то зброю поставляють, то грошей дають. Тому найкращий внесок — відкликати всі ті диверсійні групи, які знаходяться на території України, засудити терористів і зобов'язати їх скласти зброю, покинути будівлі і здатися владі», - підкреслив Яценюк.

Читайте такожДіалог або "відмазка": Політолог назвав дві версії раптової зміни риторики ПутінаВін також висловив здивування, що питання дорожньої карти стабілізації ситуації в Україні обговорювалося в Москві без представників України, США та ЄС як це було під час Женевської зустрічі.

«Стосовно дорожньої карти я був дуже здивований тим, що в Москві обговорюється питання України без України, без Сполучених Штатів, і без Європейського Союзу, так як саме в цьому форматі була проведена перша зустріч в Женеві, і саме від виконання цих домовленостей Російська Федерація відмовилась», - сказав Яценюк.

За його словами, до Москви була передана українська дорожня карта з врегулювання ситуації, яка «суттєво відрізняється від того, що було заявлено в Москві». «Основна відмінність, що наша ціль — це реальна стабілізація ситуації в Україні», - підкреслив Яценюк.

Він зауважив, що якщо Росія дійсно хоче стабілізації ситуації в Україні, то вона повинна відвести війська від кордонів, відкликати диверсійні групи та припинити підтримувати сепаратистів.