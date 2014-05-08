Опубліковано відео, як терористи обмінювали полонених альфівців на Губарєва

Як повідомляє закадровий голос на відео, обмін відбувся на в'їзді в Слов'янськ на посту під назвою «Олівці» вдень 7 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 травня 2014 року, були звільнені з полону три співробітника спецпідрозділу «Альфа», захоплені в Слов'янську, в обмін на Павла Губарєва, Ігоря Перепечаенко і ще одного сепаратиста.

Довідка. Ігор Перепечаенко є спільником "народного мера" Слов'янська В'ячеслава Пономарьова. Його затримали в Донецькому аеропорту, коли він повертався з Москви, де виступав у прямому ефірі одного з центральних телеканалів. Затриманого одразу ж переправили до Києва, у Слідчий ізолятор СБУ, де вже другий місяць перебував затриманий на початку березня "народний губернатор Донецька» Павло Губарєв.