У Маріуполі знову горіли барикади з шин

Екстремісти підпалили шини, які служили зміцненням для барикад. Рух транспорту на пр. Леніна не зупинено. Про це 0629 повідомили очевидці.

О 14.00 бригади ДСНС усунули вогонь, периметр міськради оточили правоохоронці з автоматами.

Далі були підпалені барикади з боку вул. Університетської. Вогонь тут також було локалізовано.