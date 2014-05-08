У Маріуполі знову горіли барикади з шин

14:24, 08 травня 2014
Політика
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Екстремісти підпалили шини, які служили зміцненням для барикад.

Фото: 0629.com.ua

Екстремісти підпалили шини, які служили зміцненням для барикад. Рух транспорту на пр. Леніна не зупинено. Про це 0629 повідомили очевидці.

О 14.00 бригади ДСНС усунули вогонь, периметр міськради оточили правоохоронці з автоматами.

Далі були підпалені барикади з боку вул. Університетської. Вогонь тут також було локалізовано.

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