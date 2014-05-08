У Маріуполі знову горіли барикади з шин
14:24, 08 травня 2014Політика
0 0
Екстремісти підпалили шини, які служили зміцненням для барикад.
У Маріуполі сепаратисти знову підпалили шини /Фото: 0629.com.ua
Екстремісти підпалили шини, які служили зміцненням для барикад. Рух транспорту на пр. Леніна не зупинено. Про це 0629 повідомили очевидці.
О 14.00 бригади ДСНС усунули вогонь, периметр міськради оточили правоохоронці з автоматами.
Далі були підпалені барикади з боку вул. Університетської. Вогонь тут також було локалізовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter