ЄС готує нові санкції проти РФ у разі відсутності деескалації кризи в Україні - Ромпей

Європейський Союз готовий до нової зустрічі у форматі ЄС-США-Україна-Росія для пошуку шляхів деескалації ситуації в Україні, але водночас готовий запровадити нові санкції проти Росії в разі відсутності деескалації української кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив президент Європейської Ради Герман ван Ромпей на прес-конференції після саміту ЄС-Японія.

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"Ми відкриті ідеї проведення Женеви-2. Ми будемо працювати з колегами щодо можливості проведення такої зустрічі. І ми працюємо над встановленням стабільності в Україні через підтримку потрібних політичних та економічних реформ. І ми стежимо за ситуацією в Україні погодинно, і те, що відбувається, є приводом для серйозного занепокоєння", - сказав Ромпей.

Він заявив, що Росія не виконала вимоги Женевської декларації в плані сприяння деескалації ситуації в Україні.

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"Через відсутність деескалації ЄС запровадив санкцій у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів проти 48 осіб. Японія теж заборонила в'їзд понад 20 особам з Росії. І ми погодились в Раді ЄС, що подальші кроки з дестабілізації України призведуть до додаткових далекоглядних наслідків для наших відносин в широких галузях економіки. Єврокомісія вже проводить підготовчу роботу. Ми готові вдатися до цих рішень, якщо в цьому буде потреба", наголосив Ромпей.