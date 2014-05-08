Терористи поранили начальника ДАІ Маріуполя

Про це повідомляють "Новини Маріуполя".

Як зазначає видання, начальнику ДАІ Маріуполя Віктору Саєнку пошкодили руку, поранення не вогнепальне. Інцидент стався на перетині проспекту Леніна і вулиці Казанцева.

Нагадаємо, що до будівлі міськради в Маріуполі стягнулися терористи.

Загальна кількість бойовиків близько сотні. Також крім озброєних бойовиків, біля будівлі перебувають близько 200 мітингувальників жителів Маріуполя, які розлючено кричать: "Фашисти", "Ганьба".