Терористи поранили начальника ДАІ Маріуполя
16:05, 08 травня 2014Політика
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У місті триває протистояння між українськими силовиками і проросійськими терористами.
Начальнику ДАІ Маріуполя Віктору Саєнку пошкодили руку / Фото: Guru.ua
Про це повідомляють "Новини Маріуполя".
Як зазначає видання, начальнику ДАІ Маріуполя Віктору Саєнку пошкодили руку, поранення не вогнепальне. Інцидент стався на перетині проспекту Леніна і вулиці Казанцева.
Нагадаємо, що до будівлі міськради в Маріуполі стягнулися терористи.
Загальна кількість бойовиків близько сотні. Також крім озброєних бойовиків, біля будівлі перебувають близько 200 мітингувальників жителів Маріуполя, які розлючено кричать: "Фашисти", "Ганьба".
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