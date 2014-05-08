Президент і прем'єр Польщі запросили Порошенка обговорити співпрацю й питання безпеки

На зустрічі буде обговорено плани українсько-польського співробітництва, зокрема підготовку нової Угоди щодо надання гарантій безпеки, повідомляє прес-служба Порошенка.

«Я отримав запрошення від президента Польщі Броніслава Коморовського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Ми будемо обговорювати плани і напрямки українсько-польської співпраці», - зазначив Порошенко на прес-конференції у місті Кременчуку Полтавської області 8 травня.

Читайте такожПорошенко у разі перемоги на виборах відразу поїде на Донбас, а не в США, ЄС або МосквуВін відзначив, що на переговорах підніматиметься питання надання Україні гарантій безпеки.

«Ми маємо створити нову конструкцію безпеки, виписати нову угоду щодо надання гарантій безпеки, в якій будуть не лише учасники Будапештського меморандуму - США, Великобританія, Франція, - а й інші країни-сусіди - члени Європейського союзу, які можуть виступити гарантами», - наголосив Порошенко.

Порошенко зазначив, що Україна має мати «чітку і тверду позицію: формувати пояс безпеки, який буде гарантувати мир, спокій, злагоду всередині країни та на континенті».

За його словами, створення такої полоси безпеки буде кореспондуватися з переозброєнням українських збройних сил, «для того, щоб дати гідну відповідь російським агресорам». Він підкреслив, «якщо ми самі себе не захистимо, ніхто нас не захистить».

Порошенко зауважує, що ці дії спрямовані на підвищення матеріального забезпечення військовослужбовців та відновлення престижу професії військового.